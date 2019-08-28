Луганск, 28 августа, 2019, 10:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ЛНР зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны ВСУ. Об этом сообщили 28 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Соединения и воинские вооружённые формирования оперативно-тактической группировки «Север» обстреляли район населённого пункта Лозовое из АГС (Автоматический гранатомёт станковый), крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия», — сказано в сообщении.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел посёлка Голубовское.

«В районе населённых пунктов Попасная, Троицкое и Новозвановка, на передовых позициях замаскированы и рассредоточены около десяти боевых бронированных машин вооружённых формирований Украины. В населённом пункте Чабановка, ВСУ разместили РСЗО «Град» (БМ-21) в 40 метрах от жилых домов и в 120 метрах от здания школы», — добавили в пресс-службе.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что украинские силовики саботируют договорённости, касающиеся разминирования территории. Напротив, они проводят беспорядочное минирование у своих позиций в районе населённого пункта Счастье.

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