Москва, 28 августа, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» арендовал полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу. Об этом сообщается на сайте «железнодорожников».

Catherine Kõrtsmik Жоау Мариу

Отмечается, что Мариу перешёл в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона 2019/20. После этого московский клуб будет иметь право выкупа игрока за €18 млн.

Летом 2016 года Мариу перешёл в «Интер» из лиссабонского «Спортинга» за €40 млн. В прошлом сезоне 26-летний португальский полузащитник сыграл в 20 матчах чемпионата Италии, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Мариу является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

Напомним, в «Локомотиве» с 2017 года играет португальский нападающий Эдер, который также является чемпионом Европы — 2016.