Красноярск, 28 августа, 2019, 09:57 — ИА Регнум. ФБУ «Авиалесоохрана» обнародовало оперативные данные об обстановке в российских лесах. Они свидетельствуют о некотором увеличении числа и площади природных возгораний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

На утро 28 августа в России действовало 136 лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению. Их общая площадь составляет 50 531 га.

Напомним, на утро 27 августа на территории страны действовал 91 лесной пожар, по которому проводились работы по активному тушению. Общая площадь возгораний составила 43 335 га.

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Больше всего горящих территорий находится сейчас в Красноярском крае (106 пожаров площадью 22 437 га). Далее следуют: Камчатка (два пожара площадью14 148 га), Чукотка (два пожара площадью 5 988 га) и Забайкалье (11 пожаров площадью 3 691 га).