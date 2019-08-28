Брянск, 28 августа, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В колонии-поселении № 3, расположенной в городе Сураж Брянской области, заключили государственные контракты на поставку 1,3 тыс. тонн консервированной продукции. Этот объём заключённые выработают до конца 2019 года. Маринованные овощи отправят в 15 территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний из других регионов страны, сообщили 28 августа в пресс-службе областного УФСИН.

Fsin.su Колония- поселение № 3. Сураж

Заключённые перерабатывают томаты, огурцы, лук, свёклу, капусту и морковь. Часть овощей выращивают в местной теплице, что-то закупают у сторонних поставщиков. В производственном цехе также могут выпускать восстановленный яблочный сок. Сейчас на участке трудоустроено 15 осуждённых мужчин и женщин.

Цех по выпуску консервированной овощной продукции функционирует уже на протяжении пяти лет. В колонии также есть молочное производство и цех деревообработки.