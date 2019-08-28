Калуга, 28 августа, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В лесах Калужской области будут созданы доступные общественные пространства для семейного отдыха, экологического и событийного туризма. Проект планируется осуществить с помощью нового государственного учреждение «Дирекция парков». Об этом 28 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

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По информации ведомства, в калужском пригороде планируется объединение для дальнейшего развития трёх зеленых зон: городского бора, комсомольской рощи и губернского парка. Ранее неоднократно предпринимались попытки по созданию на этих территориях условий для комфортного отдыха без вреда для, но реализации проекта препятствовали имеющиеся ограничения при эксплуатации земель лесного фонда и особенно памятников природы. Для детальной разработки концепции доступного общественного пространства будет создана рабочая группа, куда войдут представители областных министерств и городской управы Калуги, а также экологи, юристы, представители общественности.

Первые мероприятия, которые организует «Дирекция парков» состоятся в сентябре 2019 года в рамках программы V Международного экологического форума «Экопросвещение». Так, в городском бору будет проведена акция по уборке мусора, в которой примут участие трудовые коллективы предприятий и организаций Калуги.