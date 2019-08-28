Москва, 28 августа, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Котировки нефти выросли на 1% по итогам торгов 27 августа. Brent приподнялась в область $59,66 долларов за баррель и финишировала у верхней границы внутридневного диапазона. На утренней сессии 28 августа цены расположились в районе 59,50, демонстрируя признаки угасания восходящего импульса, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В пользу подъема нефтяных фьючерсов накануне сыграло сразу три фактора. Во-первых, трейдеров порадовала статистика, представленная мониторинговым комитетом ОПЕК. В июле соблюдение условий сделки ОПЕК+ составило 159%, а это на 22% выше, чем месяцем ранее, тогда как средний уровень выполнения за первое полугодие достиг 134%.

Такие впечатляющие цифры показали участникам рынка, что группа серьезно настроена на выполнение своих обязательств, а также помогли сгладить опасения, связанные с перспективами сохранения переизбытка мирового предложения», — пояснил эксперт.

Во-вторых, рынку помогла геополитика. В частности, иранский президент заявил, что не намерен садиться за стол переговоров с американским коллегой до тех пор, пока тот не снимет санкции с Тегерана. Ранее потенциальный спад напряженности на этом фронте вызвал беспокойство в рядах нефтетрейдеров.

«И наконец, в-третьих, API накануне рапортовал о самом масштабном с июня сокращении запасов сырой нефти на 11,1 млн баррелей против прогноза снижения на 2,5 млн. Если сегодня, 28 августа, официальная статистика от минэнерго США подтвердит бычью картину запасов и укажет на высокий спрос со стороны НПЗ,

Brent может получить дополнительный толчок к росту. При этом общий потенциал подъема будет оставаться ограниченным из-за неопределенности на торговом фронте», — считает Николаев.

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