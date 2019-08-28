Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 августа, 2019, 09:19 — ИА Регнум. 27 августа 2019 года в Переславле-Залесском прошел митинг, посвященный проблемам ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Главной темой митинга стал протест против захвата почти 130 многоквартирных домов новыми управляющими компаниями — УК «Переславль» и УК «МКД».

Митинг в Переславле

По утверждению переславцев, эти компании не проводили собраний и подали в департамент жилнадзора поддельные подписи жителей. Еще одной темой митинга стало многомесячное отсутствие горячей воды на Чкаловском микрорайоне, а также угроза срыва отопительного сезона 2019−2020. Согласованный с властями митинг прошел в парке Победы и собрал несколько сотен участников.

Митинг в Переславле

Успокаивать рассерженных жителей Переславля-Залесского прибыли председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов и заместитель председателя регионального правительства Виктор Неженец. Также на митинг пришли глава Переславля Валерий Астраханцев и его заместитель по вопросам ЖКХ Максим Васильков.

Большая часть митинга прошла в формате диалога жителей города с представителями региональных властей. Люди обвиняли администрацию и лично главу Переславля Валерия Астраханцева в бездействии и покровительстве управляющим компаниям-захватчикам, также звучали требования отправить главу в отставку, наказать виновных в незаконном захвате домов, отменить незаконный приказ о переводе домов в новые УК.

Митинг в Переславле

Алексей Константинов и Виктор Неженец попросили переславцев набраться еще немного терпения и пообещали, что в самом скором времени — буквально в течение недели — ситуация будет возвращена к «нулевой отметке» — к тому состоянию, которое было до 1 июня 2019 года, когда вдруг оказалось, что почти 130 переславских домов в одночасье сменили управляющие компании. Участники митинга встретили эти обещания аплодисментами. В свою очередь Алексей Константинов заявил, что через неделю он снова прибудет в Переславль с копией приказа об отмене перевода многоквартирных домов в УК «Переславль» и УК «МКД», встретится с инициативной группой жителей и постарается ответить на все вопросы.

Митинг в Переславле

Участники митинга потребовали дать слово главе Переславля Валерию Астраханцеву. Он признал ответственность администрации за все происходящее, но подчеркнул, что чиновники действуют строго в рамках закона. При этом, как сказал Валерий Астраханцев, жители своей активностью послужили катализатором того, что проводятся тщательные проверки и справедливость восстанавливается. Глава Переславля подтвердил слова представителей региональных властей, что управляющие компании «Переславль» и «МКД» уйдут с захваченных домов, и случится это очень скоро. Впрочем, одобрения от собравшихся жителей города глава Переславля не получил — в его адрес снова прозвучали обвинения в содействии захватчикам и неспособности навести в Переславле порядок.

Вторая часть митинга была посвящена проблемам Чкаловского микрорайона и вопросам подготовки к отопительному сезону в целом по городу. Жители многострадального микрорайона с марта 2019 года остаются без горячей воды. Выступивший с трибуны владелец котельной Чкаловского микрорайона директор ООО «МЭС» Юрий Егоров в очередной раз обвинил администрацию в неплатежах за поставленное тепло, а Валерий Астраханцев заявил, что деньги нельзя перечислить в ООО «МЭС» до тех пор, пока котельная не возобновит поставки тепловой энергии для приготовления горячей воды. Замглавы Переславля по ЖКХ Максим Васильков обещал, что и горячая вода, и тепло появятся у жителей Чкаловского с 1 октября. А Виктор Неженец заверил собравшихся, что в следующем году точно начнется строительство новой муниципальной котельной в микрорайоне Чкаловский. Стоит отметить, что обещание построить новую котельную на Чкаловском давал Владимир Волков в 2017 году, однако до сих пор новая котельная там не появилась.

В завершение митинга были подведены итоги — региональные и городские власти дали несколько важных обещаний. Переславцы будут следить за их выполнением. Председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов попросил срок до 5 сентября, когда он снова прибудет в Переславль с приказом об отмене перевода домов в новые управляющие компании и ответит на вопросы инициативной группы жителей.