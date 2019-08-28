Охотникам, убившим медведя в берлоге, назначили штраф в 700 тыс. рублей
Село Сунтар, Якутия, 28 августа, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Жителям Сунтарского района Якутии, которые незаконно добыли медведя, суд вынес наказание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.
Андрей Шапран ИА REGNUM
Медведь
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В ноябре 2018 года трое местных охотников без лицензии убили спящего в берлоге медведя.
Суд назначил им наказание в виде штрафа в 520 тыс. рублей. Также по иску прокуратуры Сунтарского района с них взыскан в солидарном порядке ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам — 180 000 рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в этом году медведи в поисках пропитания и спасаясь от лесных пожаров, часто выходили к людям, нападали на домашних животных.