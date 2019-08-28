Село Сунтар, Якутия, 28 августа, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Жителям Сунтарского района Якутии, которые незаконно добыли медведя, суд вынес наказание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.

Андрей Шапран ИА REGNUM Медведь

Читайте также: В Якутии медведь задрал лошадей

В ноябре 2018 года трое местных охотников без лицензии убили спящего в берлоге медведя.

Суд назначил им наказание в виде штрафа в 520 тыс. рублей. Также по иску прокуратуры Сунтарского района с них взыскан в солидарном порядке ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам — 180 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году медведи в поисках пропитания и спасаясь от лесных пожаров, часто выходили к людям, нападали на домашних животных.