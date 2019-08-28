Штутгарт, Германия, 28 августа, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Немецкая компания Mercedes-Benz представила купе-кроссовер GLE Coupe нового поколения. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Mercedes-benz.com Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения

«Купе GLE сочетает в себе мощь внедорожника с эмоционально привлекательной спортивностью и элегантностью купе», — сообщил главный дизайнер Daimler AG Горден Вагенер.

Интерьер нового GLE Coupe имеет много общих черт с другими моделями нового семейства премиум-внедорожников с четким акцентом на спортивный аспект. В салоне авто целых два больших экрана на 12,3 дюйма.

Размеры нового кросс-купе составляют 4939 мм в длину и 2010 мм в ширину. Объем багажного отделения — 655 л.

Под капотом Mercedes-Benz GLE Coupe 350 d 4MATIC дизельный мотор мощностью 272 л. с. Более мощный Mercedes-Benz GLE Coupe 400 d 4MATIC оснащен двигателем мощностью 330 «лошадей». Коробка передач — 9-ступенчатый «автомат» 9G-TRONIC.

Напомним, Mercedes-Benz совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi собираются выпустить электрическую версию лёгкого коммерческого фургона Citan.

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