Новосибирск, 28 августа, 2019, 09:15 — ИА Регнум. В Ленинском районе Новосибирска рухнула стена административного здания. Под завалами находятся рабочие, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области В Новосибисрке стена здания рухнула на рабочих

По оперативным данным, обрушение произошло на ул. Ударная. Сейчас на месте работают спасатели, здание обследуется специалистами

«По предварительным данным, в строении проходила реконструкция, и произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, один человек спасён и передан медикам. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняются», — заявили в МЧС.

По данным некоторых СМИ, под завалами может находиться до 12 человек.