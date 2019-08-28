Москва, 28 августа, 2019, 09:14 — ИА Регнум. В течение нескольких дней СМИ будоражат читателей предупреждениями о «потенциально опасных» астероидах, приближающихся к Земле.

NASA Астероид

Раньше остальных в российском сегменте интернета о летящем к планете небесном теле сообщил Московский планетарий. 20 августа на сайте появилась заметка об астероиде 2019 OU1, размеры которого достигают 100 — 150 метров. Несмотря на серьезные последствия, которые может вызвать его столкновение с планетой, специалисты планетария сообщили, что реальной опасности это небесное тело не несет, так как пролетит на расстоянии около 1 млн километров от Земли. Максимальное сближение произойдет в ночь с 28 на 29 августа.

Между тем мимо Земли 25 августа пролетели два других астероида: 2015 HM10 и 2019 OD. Их диаметр 110 — 120 метров, а 2019 OD пролетел на расстоянии в 3 раза меньшем, чем ожидается от 2019 OU1. Как сообщили в NASA, оно составило всего 353 тыс. километров.

Также американское космическое ведомство сообщает об астероиде 2000 QW7, который приблизится к Земле 14 сентября. Он тоже назван «потенциально опасным». Его размеры 828 на 650 метров. Если не будет никаких отклонений, то он пройдет на расстоянии свыше 5 млн километров от планеты.

Но постоянное обследование космоса не позволяет замечать все объекты. Европейское космическое агентство сообщило, что астероид 2019 OK буквально проглядели. Он сблизился с Землей всего на 71 тыс. километров 25 июля, но поняли это только в августе, анализируя архивные записи со спутников.

Больше всего ученые опасаются астероида, прозванного «Богом Хаоса». Он подлетит к Земле в 2029 году на расстояние в 30 тыс. километров. Его размеры сравнивают с Эйфелевой башней. Даже небольшое отклонение астероида от траектории может принести много бед Земле. Хотя шанс этого ничтожно мал: 1 к 250 000.

Напоминаем, что «потенциально опасными» NASA называет все космические тела, которые пролетают ближе 7,5 млн километров от Земли, а их размеры превышают 100 метров. В настоящее время космическое агентство наблюдает примерно за 2 тысячами подобных объектов.