Грозный, 28 августа, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Власти Чечни отмечают улучшение платежной дисциплины в топливно-энергетической сфере в первом полугодии 2019 года. Жители и предприятия республики стали активнее оплачивать потребленный газ и электроэнергию. Об этом сообщил премьер-министр региона Муслив Хучиев по итогам совещания по вопросам топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа, которое состоялось 27 августа в Минкавказе.

Газ

По словам Хучиева, уровень платежей за свет за первое полугодие составил 88,8%, за газ — 77,8%. При этом рост по сравнению с тем же периодом 2018 года составил 7,7% и 16,5% соответственно.

Премьер-министр также отметил улучшение положения с потерями электроэнергии. За шесть месяцев 2019 года они составили 35,1%. Снижение потерь по сравнению с таким же периодом 2018 года достигло 2,64%.

Все эти позитивные изменения Хучиев связал с тем, что в ситуацию с неплатежами вмешался глава республики Рамзан Кадыров.

«Таких успехов удалось достичь благодаря главе ЧР, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, который в начале текущего года возглавил территориальную межведомственную рабочую группу и вывел работу в данном направлении на качественно новый уровень», — написал он на своей странице в Instagram.

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