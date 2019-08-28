Пекин, 28 августа, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Китайский ученый Ту Юю, лауреат Нобелевской премии 2015 года за открытие артемизинина, был номинирован на Китайскую медаль Республики, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Bengt Nyman Ту Юю

Выбор кандидатов на национальную премию и почетное звание проводится в Китае впервые в рамках 70-летней годовщины основания Китайской Народной Республики (КНР).

Премия является высшей государственной наградой в стране и присуждается выдающимся деятелям, которые внесли огромный вклад в строительство и развитие КНР.

Наряду с Ту, еще семь человек, включая ученых и ветеранов также номинированы на эту почетную награду. Еще 28 человек номинированы на получение национального почетного звания.

Напомни, что КНР была основана 1 октября 1949 года. Артемизинин — это препарат, используемый для лечения тропической малярии.