Нижний Новгород, 28 августа, 2019, 08:43 — ИА Регнум. В Нижегородской области за январь-июль 2019 года на фоне общего роста преступности наблюдался рост коррупционных преступлений. ГУ МВД по региону обнародовало итоги состояния преступности за семь месяцев 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Всего за рассматриваемый период было зарегистрировано на 5,2% преступлений больше, чем за тот же период 2018 года, до 24 707. В столице региона также был прирост — сразу на 13,3%. При этом по ряду районов показатель был ещё больше. Например, в Нижегородском районе количество преступлений стало больше на 23,2%.

Основной объём преступлений — с небольшой тяжестью, таких 45,3%. На среднюю тяжесть приходилось 32%, на тяжкие — 17,1% и на особо тяжкие — 5,6%. При этом заметно сократилось число убийств — на 15,1%, до 107. Снижение было и в сфере преступных посягательств, которые сопряжены с тяжким вредом здоровью, — на 3,9%, до 220. Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию, также сократилось — на 2,9% — до 1226.

Рост наблюдался по кражам — на 0,6%, до 9006. Мелких хищений было совершено 359, а преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотиков, — 2034, с незаконным оборотом оружия — 181.

«В структуре зарегистрированных преступлений наблюдается рост преступлений экономической направленности на 25,9% и преступлений коррупционной направленности на 76,2%, в том числе за счёт преступлений, предусмотренных ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взятничество»)», — добавили в ведомстве.

На преступления, которые совершены в общественных местах, приходилось почти 36% от общего числа.

Напомним, среди преступлений, попавших в коррупционную статистику, как мелкие, так и крупные. Так, в 2019 году ряд чиновников разного уровня были осуждены за получение взятки. К примеру, в конце августа был за взятку в 180 тыс. рублей осужден служащий «лесного» ведомства. Приговор — семь лет и три месяца колонии общего режима.