Париж, 28 августа, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер примет 29 августа главу МВД Великобритании Прити Пател во французском городе Бове, чтобы обсудить сотрудничество двух стран в борьбе с незаконным пересечением Ла-Манша, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Издание отмечает, что поток мигрантов после демонтажа в конце 2016 года в Кале огромного временного лагеря возобновился с октября 2018 года, потому что контроль пассажиров становится все более и более жестким. В 2018 году 586 мигрантов пытались самостоятельно пересечь пролив.

Напомним, в январе Лондон и Париж подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным пересечением Ла-Манша путем задержания контрабандистов и пресечения попыток переплыть пролив.