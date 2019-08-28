Берлин, 28 августа, 2019, 08:30 — ИА Регнум. В интернете появилось интригующее фото нового двухдверного купе немецкой автокомпании Weismann под тонким покрывалом. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

32cars.ru Двухдверное купе Weismann

На снимке изображено купе с «мускулистыми» формами боковой и передней частей авто. Спереди машины проглядывается фирменная решётка радиатора с двумя фарами, однако их точная форма и вид пока не ясны.

Над автомобилем с 2017 годом совместно с Wiesmann работает автокомпания BMW. Разработанная модель будет представлена на Франкфуртском автомобильном салоне в сентябре 2019 года.

Вполне возможно, что под капотом нового Wiesmann разместят последнюю версию 4,4-литрового движка S63. Именно он установлен в BMW M5. Ожидается, что мощность мотора новинки превысит 420 «лошадей».

Напомним, в августе 2019 года компания BMW представила бронированную модель модели X5 Protection VR6, способную защитить водителя и пассажиров от автоматной очереди АК-47 и взрывчатки C4.

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