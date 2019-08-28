Тюмень, 28 августа, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В настоящее время растения вымирают в 350 раз быстрее, чем в среднем в течение исторического развития планеты Земля, сообщает 28 августа пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ) со ссылкой на исследование международной группы учёных.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

В рамках исследования ботаники из ведущих научных центров Австралии, Испании, США, Франции и ЮАР рассмотрели основные причины исчезновения видов растений, в том числе когда они произошли и насколько уникальными были исчезнувшие виды.

Используя эти данные, было проверено, как вымирание видов отличается между богатыми (hotspots) и бедными (coldspots) с точки зрения биоразнообразия регионами планеты. Было показано, что в регионах мира с высоким уровнем биоразнообразия вымирает больше видов, и процесс вымирания идет быстрее.

«Вымирание видов растений приведет к разрушительным последствиям для экосистем, исчезновению с лица планеты облигатно связанных с растениями видов насекомых и других живых организмов», — такой неутешительный вывод делают учёные.

В своей статье, опубликованной в журнале Current Biology исследователи делают вывод, что основной причиной большинства вымираний является разрушение среды обитания, в том числе сельское хозяйство и урбанизация на современном этапе жизни планеты.