Москва, 28 августа, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Наиболее любимые и популярные у большинства жителей России жанры кино — комедии (80%) и военные фильмы (77%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Киноплёнка

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Также граждане РФ очень любят смотреть фильмы-сказки и мультфильмы (63%), историческое фильмы (74%), детективы (64%), приключения (66%) и драмы (60%).

Реже любители кино предпочитают смотреть мелодрамы (48%) и боевики (38%). Не пользуются популярностью у зрителей триллеры (28%) и эротические фильмы (13%).

Опрос проведен 24 августа 2019 года. В опросе приняли участие граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России растет число кинозрителей и частота посещений кинотеатров. Так, каждый месяц ходят в кино 12% опрошенных (среди 18−24-летних — 34%, среди москвичей и петербуржцев — 22%).

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