Новосибирск, 28 августа, 2019, 08:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области 3 сентября пройдёт акция «Помним Беслан». Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, эта акция проводится «как дань памяти погибшим и в поддержку солидарности в борьбе с терроризмом во всем мире».

Дарья Антонова ИА REGNUM В память жертв в Беслане

Новосибирцы соберутся в парке «Городское начало» и зажгут свечи в память о жертвах теракта.

Напомним, утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года, террористы захватили детей и взрослых в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия). На протяжении нескольких дней они удерживали 1 128 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в заминированном здании. Операция по освобождению началась 3 сентября. В ходе неё погибли более 330 человек, из которых 186 — дети.