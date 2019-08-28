Вашингтон, 28 августа, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Американский сенатор Крис Мерфи, которому Россия якобы отказала в визе, не запрашивал разрешения на въезд в РФ. Это следует из сообщения российского посольства в США в Twitter.

Senate.gov Крис Мерфи

В дипмиссии отметили, что к заявлению сенатора Мерфи «может быть полностью применено» всё то, что ранее было сказано о словах другого сенатора, Рона Джонсона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор Рон Джонсон пожаловался на «целенаправленную политику российских официальных лиц», из-за которой он якобы не может прибыть в РФ в составе делегации США. В российском посольстве заявили, что Джонсон ещё не обращался за визой и не сообщал о своих планах посетить Россию.

Вслед за Джонсоном об «отказе в визе» заявил сенатор Крис Мерфи. Он выразил сожаление в связи с тем, что российские власти «изолируют свою страну», не позволяя его визит.

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