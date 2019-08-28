Нью-Йорк, США, 28 августа, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча продлилась 3 часа 58 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5.

(сс) Carine06 Андрей Рублёв

Рублёв 14 раз подал навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 20 эйсов, семь ошибок на подаче и три брейка.

Во втором круге турнира Рублёв сыграет с французским теннисистом Жилем Симоном.

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