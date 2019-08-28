Южно-Сахалинск, 28 августа, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Врио главы Сахалина Валерий Лимаренко ожидает, что на Восточном экономическом форуме будет развернута дискуссия об эффективности ТОР и свободного порта Владивосток, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/limarenko_official Валерий Лимаренко

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«Обсуждения каких проблем ожидаю? Как эффективно развить потенциал преференциальных режимов ТОР и СПВ, повысить их конкурентоспособность, улучшить инвестиционную привлекательность региона для бизнеса», — сообщил Лимаренко в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке из-за сильного паводка сдвинуты сроки подготовки набережной ДВФУ к ВЭФ-2019.