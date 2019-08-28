Томск, 28 августа, 2019, 07:03 — ИА Регнум. Первое место в Сибири по урожайности зерновых сохраняет Томская область. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

Зерновые

К 27 августа томские аграрии убрали 23,6% посевов зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность — 27,6 центнера с гектара.

По словам замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра, нынешняя уборочная кампания в Томской области проходит быстрее по сравнению с 2018 годом. Намолочено уже 105 тысяч тонн зерна.

«По темпам уборки Томская область занимает второе место в Сибирском федеральном округе, уступая всего 2−3 процента Алтайскому краю», — подчеркнул Кнорр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сибирских регионах стартовала уборочная кампания.

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