На Урале в 2019 году изъяли почти 200 тысяч литров поддельного алкоголя
Екатеринбург, 28 августа, 2019, 06:51 — ИА Регнум. В Свердловской области с января по июнь 2019 года сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 149 тыс. литров этилового спирта и более 50 тыс. литров алкогольного контрафакта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
Как уточнил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, за первое полугодие сотрудники полиции накрыли пять подпольных цехов по производству и маркировке алкогольной продукции, а органами МВД возбуждено 69 уголовных дел в сфере нелегального оборота алкоголя.
Напомним, что с начала 2019 года в Свердловской области по вине водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, произошло 142 дорожно-транспортных происшествия, в которых 54 свердловчанина погибли, а ещё 179 человек получили травмы различной степени тяжести.