Екатеринбург, 28 августа, 2019, 06:51 — ИА Регнум. В Свердловской области с января по июнь 2019 года сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 149 тыс. литров этилового спирта и более 50 тыс. литров алкогольного контрафакта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

45.мвд.рф Конфискованный алкоголь

Как уточнил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, за первое полугодие сотрудники полиции накрыли пять подпольных цехов по производству и маркировке алкогольной продукции, а органами МВД возбуждено 69 уголовных дел в сфере нелегального оборота алкоголя.

«В России от некачественных горячительных напитков по-прежнему погибают люди. Из-за подпольной деятельности теневиков государство и законопослушные ИП несут убытки, растёт кривая преступлений общеуголовной направленности, совершённых в состоянии опьянения, что является отягчающим обстоятельством. Высок процент лиц, которые садятся за руль «под мухой», не думая о возможных чрезвычайных последствиях», — заявил полковник Валерий Горелых, добавив, что мириться с этим недопустимо.

Напомним, что с начала 2019 года в Свердловской области по вине водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, произошло 142 дорожно-транспортных происшествия, в которых 54 свердловчанина погибли, а ещё 179 человек получили травмы различной степени тяжести.