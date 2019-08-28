Красноярск, 28 августа, 2019, 06:51 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 09:00 (местное время) 28 августа в наземной зоне действует один лесной пожар в Мотыгинском районе на площади 0,01 га. Возгорание локализовано. В зоне контроля в Эвенкии зарегистрировано 117 лесных пожаров на площади 298 тыс. га, сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства.

24.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара. Красноярский край

Уточняется, что за пожарами в зоне контроля ведётся круглосуточное наблюдение.

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили три лесных пожара в Эвенкийском районе на площади 4,5 тыс. га. Тушением занимались более 110 человек, две единицы техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае из-за лесных пожаров действует режим ЧС. На утро 27 августа в регионе было зарегистрировано 80 лесных пожаров на площади 299 тыс. га.