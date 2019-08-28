Петропавловск-Камчатский, 28 августа, 2019, 06:54 — ИА Регнум. Жители Камчатки в социальных сетях выражают возмущение по поводу заявления генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева о том, что компания будет уходить от невыгодных для неё «плоских» тарифов, а регионы ДФО должны начать жить своей жизнью и самостоятельно субсидировать перелёты своих граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бумажный самолётик

Читайте также: Дальневосточникам придётся проститься с «плоскими» тарифами «Аэрофлота»

В социальных сетях жители полуострова вполне согласились с инициативой Савельева, предложившего регионам жить собственной жизнью, но при этом выдвинули ряд условий.

Житель Камчатки «А действительно — не пора ли Камчатке начать жить собственной жизнью? Может быть, нам пора оставлять у себя все доходы от добычи рыбы, краба, золота, серебра и прочих наших богатств, а не клянчить унизительные подачки у Москвы? Добываем на полтриллиона рублей в год, а край дотационный, без слёз не взглянешь! Да любой регион Дальнего Востока возьми — вон, Якутия с её алмазами тоже на триллионы, тоже в разрухе, дотационная! Раньше просто грабили, а теперь ещё и попрекают нищетой! Оставлять все наши деньги на Камчатке, и не нужно будет ни перед кем унижаться!».

Житель Камчатки «А Савельев не сказал, когда народу зарплату нормальную на Камчатке платить будут? Это что за заявления такие?! Он хочет на своём «Аэрофлоте» вокруг Шереметьево летать? Борты на Бермудах обслуживаются, а компания в убытках. За последний год 2% всего дивидендов заплатила. Всё же вроде, и лизинг, и прочее, должны приводить к удешевлению перевозок, а нет — у них всё только дорожает. А как раньше-то авиация существовала? Может, потому и существовала, что вот таких управленцев не было? И люди летали по своей стране, и это не было чем-то особенным, и подачек ни у кого не просили!».

2 сентября улететь с полуострова в Москву и обратно можно на самолёте авиакомпании S7. Если лететь в отпуск с багажом, как положено, то стоимость билета на одного взрослого начинается от 80 тыс. рублей. Есть дешевые билеты на самолётах этой же компании, без багажа, возможности обмена, возврата билетов, цена начинается с 12 633 рублей. Но таких билетов уже почти нет, 28 августа остался всего один.

На сайте «Аэрофлота» на ту же дату сообщается, что билетов класса «Эконом» нет в наличии. Можно улететь в Москву и обратно классом «Комфорт» — от 46 743 или классом «Бизнес» — от 78 743 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил, что компания будет уходить от «плоских» тарифов, которые позволили летать в Москву дальневосточникам, потому что это не выгодно. Многие эксперты неоднократно напоминали Савельеву, что «Аэрофлот» — государственная компания, и пользоваться её услугами имеют право всё-таки граждане России, причём не только избранные.