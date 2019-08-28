Барнаул, 28 августа, 2019, 06:41 — ИА Регнум. Чтобы решить вопрос с дефицитом мужского населения в России, нужна эффективная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и системная методическая борьба с алкоголизацией населения, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные Росстата, свидетельствующие о наблюдаемом перевесе численности в сторону женщин, он пояснил:

Адриан Браувер. Пьяница. 1630

врач высшей категории Павел Шумихин «Все дело в более высокой преждевременной смертности мужчин. Для того чтобы понять, что следует предпринять в этой связи, достаточно изучить структуру мужской смертности. На первом месте месте среди причин с большим отрывом находятся заболевания сердечно-сосудистой системы. С ними безуспешно пытаются бороться путем развития высокотехнологичной медпомощи в крупных федеральных и региональных клиниках. В то же время наиболее эффективные в предупреждении преждевременной смертности профилактические мероприятия осуществляются формально, на бумаге, что связано с упомянутым российским президентом «провалом» первичного звена».

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По мнению Павла Шумихина, без эффективной профилактической работы мужскую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизить вряд ли возможно:

Павел Шумихин «Большую лепту в смертность мужчин вносит летальность от внешних причин. Это травмы, несчастные случаи, убийства, самоубийства и другое. Здесь большое значение имеет алкоголизация мужского населения. Именно алкогольное опьянение может обусловливать до двух третей всей смертности от разных внешних причин. Но эффективной борьбы на этом фронте также не ведется. Наоборот, пивбары появляются в жилых кварталах как грибы после дождя, а с телеэкранов через фильмы и сериалы пагубная привычка даже пропагандируется — рекламу спиртного убрали, зато возместили это тем, что главные герои телефильмов либо запойные алкоголики, либо любители горячительных напитков».

Резюмируя, эксперт сделал вывод, что ключом к снижению мужской смертности являются профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и системная методическая борьба с алкоголизацией населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым в 2019 году на одну тысячу мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году это соотношение изменится, на одну тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин.

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