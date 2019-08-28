Барнаул, 28 августа, 2019, 06:13 — ИА Регнум. В августе 2019 года исполнилось ровно 25 лет со времени трагических событий на таджико-афганской границе, когда группа боевиков напала на временный пограничный пост «Тург». В Алтайском крае эту скорбную дату помнят и ежегодно проводят мероприятия, посвящённые алтайскому пограничнику Вячеславу Токареву, который ценой своей жизни спас товарищей.

Пограничное управление УФСБ по Алтайскому краю Место захоронения Героя России Вячеслава Токарева в Бийске

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю, к юбилею этого подвига силами алтайских пограничников, а также ветеранских организаций Алтайского края и Новосибирской области в Бийске облагородили место захоронения героя и его бюст, установленный на территории средней общеобразовательной школы № 40, которая носит имя своего бывшего ученика и где ежегодно проходят памятные мероприятия.

Пограничное управление УФСБ по Алтайскому краю Бюст Героя России Вячеслава Токарева, установленный на территории средней общеобразовательной школы № 40

В этом году почтить память своего подчиненного приехал бывший начальник Московского пограничного отряда полковник запаса Василий Масюк, сам неоднократно принимавший участие в боевых действиях и давно ставший легендой пограничных органов.

В ходе мероприятия слова благодарности и признательности были сказаны в адрес родителей Героя — Марии Михайловны и Владимира Петровича Токаревых. Педагоги вспоминали о школьных годах Вячеслава, а ветераны — хронику тех страшных событий, происходящих в Таджикистане.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 1994 году Вячеслав, которому в то время было всего 22 года, возглавлял временный пограничный пост «Тург» в Таджикистане. Вечером 18 августа после интенсивного обстрела позиций поста боевики, поддерживаемые афганскими моджахедами, пошли в атаку: от удержания рубежа на правом фланге зависела судьба всей обороны. Этим и занялся Вячеслав Токарев с группой пограничников. Пока он продолжительное время сдерживал натиск врага, лейтенанту Олегу Хмелеву удалось восстановить систему обороны и огня.

Известно, что, даже получив ранение, Токарев уверенно управлял боем, который продолжался 12 часов. Мужество командира помогало пограничникам в бою, они сражались до последнего патрона, но силы оказались неравными. Афганские и таджикские боевики, воспользовавшись своим численным превосходством, окружили группу лейтенанта Токарева. Сам Вячеслав получил тяжелое ранение, спасая своих товарищей.

Напомним, Вячеслав Токарев похоронен на Аллее Славы городского кладбища Бийска. Звание Героя России ему присвоено Указом Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. № 1965 за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенанту (посмертно).

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