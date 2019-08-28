Пекин, 28 августа, 2019, 05:30 — ИА Регнум. Ситуация в китайском Гонконге является самой серьезной с момента его возвращения в состав Китая, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с делегацией гонконгской торговой палаты.

Studio Incendo Антиправительственная демонстрация в Гонконге

В своем заявлении Ван И выразил надежду, что «все высоко поднимут флаг любви к стране» и городу, а также поддержат местные власти Гонконга в пресечении уличных беспорядков. Он подчеркнул, что ситуация в Гонконге является наиболее сложной с момента возвращения автономии в состав Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа власти Гонконга заявили о возможности введения режима чрезвычайного положения в городе. На такую меру может пойти городская администрация из-за продолжающихся уличных протестов и возможности их эскалации.