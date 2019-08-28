Пекин, 28 августа, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской валюты вновь продолжил падение после незначительного укрепления относительно доллара США, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Курс китайской валюты 28 августа упал на 25 базисных пунктов относительно американской, составив 7,0835 юаня за доллар США. 26 августа юань отыграл у доллара всего 2 базисных пункта, укрепившись до 7,0570 за доллар США. С тех пор, однако, всего за два дня от потерял целых 265 базисных пунктов.

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Отметим, что юань продолжает пробивать курсовое дно относительно доллара на фоне разворачивающейся торговой войны, развязанной США против Китая. Курс китайской валюты сейчас имеет минимальное значение с марта 2008 года.