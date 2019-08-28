Магадан, 28 августа, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Отказ «Аэрофлота» от продажи билетов по «плоским» тарифам для жителей Магаданской области отразится на тех, кто не имеет прав на получение различных субсидий, а также негативно скажется на транспортной доступности, считает первый зампредседателя областной Думы Андрей Зыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт в небе

Читайте также: Отмена плоских тарифов: сотни тысяч людей задумаются об отъезде с севера

Зыков подтверждает, что такие заявления говорят о сложностях в авиакомпаниях, но это не выход.

«Конкретное решение не принято. Известно, что есть противники отмены «плоских» тарифов и в правительстве Российской Федерации. Магаданская область — один из регионов, где единственным транспортом для жителей, желающих посетить центральные районы страны, является именно авиация, отмена «плоских» тарифов негативно отразится на качестве жизни людей. Речь идёт о транспортной доступности территории. Отмена ударит в первую очередь по тем жителям, которые не имеют права на получение различных предусмотренных государством субсидий. Вопрос будет держаться нами на контроле» — заверил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев объявил, что компания намерена отказаться от субсидированных билетов. Это заявление вызвало общественный резонанс.