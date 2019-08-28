Гонконг, Китай, 28 августа, 2019, 05:26 — ИА Регнум. О возможном введении режима чрезвычайного положения в Гонконге заявили власти китайского региона, пишет 28 августа South China Morning Post.

Dave Conner Автомобиль гонконгской полиции

Возможность задействования режима ЧП связана с тем, что в Гонконге продолжается протестная активность, и есть вероятность её эскалации.

Напомним, в Гонконге почти три месяца идут акции протеста против инициативы Пекина узаконить выдачу из региона на материковый Китай тех, кто числится в розыске за нарушение китайского законодательства.