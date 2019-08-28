Астана, 26 апреля, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину, все виновные понесут наказание. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу 26 апреля, выступая на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Астане.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», также ведут на Украину», — отметил Шойгу, говоря о ситуации на территории Запорожской АЭС, которую 18 апреля в очередной раз атаковали украинские беспилотники.

Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени, подчеркнул глава Минобороны.

Он также заявил, что украинский конфликт порождён Вашингтоном и США целенаправленно его затягивают. Так проявляется стремление Запада любыми способами сохранить доминирование в мире.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, открыли огонь по посетителям и совершили поджог. В результате атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551 человек.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил 25 апреля, что финансирование теракта шло через несколько организаций, в том числе с использованием криптовалюты. Тщательно спланированную атаку реализовала международная пособническая сеть.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев информировал, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников 26 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте подтверждают украинский след. Он подчеркнул, что следствие располагает подтверждёнными данными о том, что с Украины исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступали значительные суммы денег.