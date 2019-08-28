Хабаровск, 28 августа, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Владимир Хлапов, недавно назначенный первым заместителем председателя правительства Хабаровского края, попал в очень странное происшествие. В сети появилась информация о том, что Хлапов лично отобрал прибор видеофиксации на трассе у сотрудника частной компании, выполняющей контракт с правительством края по фиксации превышений скорости на дорогах региона. В правительстве края утверждают, что Хлапов просто пресёк нарушение условий контракта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Видеокамеры

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Накануне ряд телеграм-каналов, со ссылкой на очевидцев, сообщили, что на трассе неподалеку от села Дружба первый зампред Хлапов и его водитель учинили форменное беззаконие: водитель держал работника частного предприятия, а высокопоставленный чиновник отобрал у него камеру видеофиксации КРИС-П № 1425, погрузил в багажник своего внедорожника и уехал. При этом сообщается, что Хлапов предварительно предъявил свои документы и представился.

Сам сотрудник частного предприятия, у которого якобы отобрали камеру, молчит и никаких комментариев не даёт. Его знакомые на условиях анонимности сообщили журналистам, что в адрес этого человека, Сергея М., поступили угрозы и предупреждения, в том числе и на работе.

У правительства края — своя версия произошедшего.

Там ссылаются, во-первых, на слова президента России Владимира Путина, который некоторое время назад подчеркнул, что камеры на трассах служат для спасения жизней людей и не нужно прятать их по кустам.

Во-вторых, по версии самого Владимира Хлапова, месяц назад он ехал с губернатором Сергеем Фургалом по трассе и увидел замаскированный в кустах прибор видеофиксации. Якобы осмотрели документы и пришли к выводу, что прибор там установлен незаконно. Как позже выяснил Хлапов, с его слов, он проверил по приезде на работу все документы и выяснил, что правительство края платит этому ИП в год 14 млн рублей. Было принято решение все договора немедленно разорвать. Неделю назад Хлапов якобы лично изъял документы у ещё одного такого же сотрудника. А вчера, 26 августа, увидел на трассе неподалеку от села Дружба злополучного сотрудника ИП с камерой видеофиксации.

«Отмечу, что имущество это, камера, принадлежит краю. Мы вежливо забрали его и погрузили в багажник. По дороге завезли его в «Хабуправтодор». Как радар вообще оказался у этого человека? Да, Сергей Фургал дал команду расторгнуть договора, но она не выполнена. Почему так произошло? Уже начата служебная проверка. Это же обман губернатора в чистом виде!» — привело слова Владимира ХлаповаИА «ДВ-Новости».

В сети жители региона отметили, что ситуация более чем странная.

«Почему второе лицо в руководстве края лично носится по трассам и изымает приборы и документы? Разве подобные действия не должны быть как-то законно оформлены? Хлапов что — не мог вызвать полицию на место, прокуратуру, всё это должно быть ведь как-то оформлено официально. Непонятная история…» — отмечают пользователи соцсетей.

Владимир Хлапов был назначен первым зампредом неделю назад. Его назначение, согласно новому региональному закону, утвердили депутаты Законодательной думы края.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал с первым вице-губернатором набирает обороты и на Камчатке. Там дочь первого вице-губернатора Ирины Унтиловой не только незаконно стала заместителем министра образования края, но и незаконно получила квартиру как нуждающаяся. Незаконность обоих действий уже подтверждена прокуратурой, тем не менее дочь первого вице-губернатора продолжает работать в прежней должности и проживать в квартире.