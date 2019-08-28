Риверсайд, США, 28 августа, 2019, 03:47 — ИА Регнум. Американская полиция проверяет сообщения о стрельбе в районе школы американского города Риверсайд (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной полиции на официальной странице в Twitter.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

Сообщается, что школа после сообщений о стрельбе была закрыта, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. К настоящему моменту задержаны двое подозреваемых в происшествии. Также полиция призывает избегать района, где были слышны выстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в США возле Университета штата Алабама произошла стрельба. В результате стрельбы погибли два человека, еще трое получили ранения.