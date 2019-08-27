Чебоксары, 26 октября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Государственный совет Чувашии внесён законопроект бюджета на трёхлетний период. Комплект документов состоит почти из 2800 листов, включая приложения и дополнительные материалы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Cap.ru Проект трёхлетнего бюджета Чувашии состоит из 2,8 тыс. страниц

Проект бюджета депутаты рассмотрят в двух чтениях 16 и 25 ноября. Власти предлагают утвердить следующие основные финансовые параметры: доходы в размере 67 млрд рублей, расходы — на уровне 70,7 млрд рублей, дефицит — 3,7 млрд рублей.

В структуре поступлений собственные доходы спрогнозированы в сумме 34,8 млрд рублей, что на 2,8% больше уточнённого плана бюджета-2021, безвозмездные перечисления — в объёме 32,1 млрд рублей.

Что касается расходной части, то в 2022 году на социальную политику предлагается направить 19,7 млрд рублей, на развитие образования и национальной экономики — 17,7 млрд и 11 млрд рублей соответственно, в здравоохранение — 5,7 млрд рублей.

Комплект документов состоит почти из 2800 листов и содержит текст закона, приложения, дополнительные. При этом часть материалов направлена в Госсовет Чувашии в электронном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет на 2021 год принят в декабре 2020 года: доходы и расходы были утверждены в сумме 61,5 млрд рублей и 64,4 млрд рублей, дефицит — в размере 2,9 млрд рублей.