Казань, 28 августа, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Владимир Путин, находясь с рабочей поездкой в Казани, где принимал участие в закрытие международного чемпионата WorldSkills, встретился с российской сборной, которая в этих состязаниях получила 22 медали. Команда в медальном зачёте заняла второе место, пропустив вперёд только Китай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики, сайт tatarstan.ru Владимир Путин на встрече со сборной

Президент похвалил сборную, отметив, что гордится ребятами и они — молодцы. Он выразил надежду, что ребята и потом, на своих рабочих местах покажут свои достижения: «На своих рабочих местах потом покажете, что такое участие в WorldSkills и что такое награды, что эти медали не случайные, что они заработаны вашим талантом, вашим трудом, трудолюбием».

Владимир Путин также ещё раз поблагодарил власти республики, отметив, что «Казань показала хороший пример», и, говоря о предстоящем Европейском первенстве в Санкт-Петербурге в 2022 году, добавил, что «в Питере нужно будет сделать не хуже, а ещё лучше, имея в виду, что впереди ещё три года».

Слова благодарности были сказаны и в адрес наставников, и всех тех, кто работал и работает вне рамок WorldSkills, но «делает своё дело на высшем уровне».

Напомним, в соревнованиях, проходивших с 22 по 27 августа в столице Татарии, принимали участие 63 команды, которые мерились силами по 56 компетенциям. Российская сборная состояла из 63 юношей и девушек в возрасте 18−25 лет. В составе были представители 25 регионов страны, в том числе Татарии, Чувашии, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей.

В рамках чемпионата прошёл также саммит министров, ответственных в своих странах именно за развитие трудовой сферы и сферы профобразования. Следующий чемпионат пройдёт в 2021 году в Шанхае, которому в рамках церемонии закрытия Владимир Путин передал флаг WorldSkills. А в 2023 году состязания примет французский Лион.