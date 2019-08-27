Вашингтон, 28 августа, 2019, 02:52 — ИА Регнум. Активная позиция президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по возврату к формату G8 была поддержана итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, передаёт CNN.

Facebook.com10downingstreet Встреча лидеров стран G7

При этом японский премьер-министр Синдзо Абэ согласился с позицией Трампа, но не столь активно. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что поддерживать связи российским коллегой Владимиром Путиным — «важно».

Против такой позиции выступили германский федеральный канцлер Ангела Меркель, британский премьер-министр Борис Джонсон и его коллега из Канады Джастин Трюдо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США Трамп за продвижение идеи возврата к формату G8 (то есть с участием России) подвергся критике со стороны своих политических оппонентов.