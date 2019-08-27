Владимир Путин передал флаг WorldSkills Шанхаю
Казань, 28 августа, 2019, 02:16 — ИА Регнум. Выступая на церемонии закрытия чемпионата WorldSkills-2019 в Казани, президент РФ Владимир Путин отметил, что «Россия открыта для совместной работы по созданию такой доступной непрерывной модели подготовки кадров». В ходе церемонии он передал флаг движения следующему организатору соревнований — Шанхаю, где чемпионат пройдёт в 2021 году. Флаг принял зампредседателя Народного политического консультативного совета Китая Ван Юнцин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Президент добавил, что вместе со всеми участниками движения Россия ответит «на вызовы наступающей технологической эпохи», а также обеспечит устойчивое развитие и сформирует условия для повышения благосостояния людей.
Владимир Путин также поблагодарил власти Татарии и добавил, что будет сделано всё, чтобы «на самом высоком уровне провести Европейское первенство в Санкт-Петербурге в 2022 году», куда пригласил собравшихся.
Напомним, чемпионат проходил в столице Татарии с 22 по 27 августа. В его открытии принимал участие Дмитрий Медведев.