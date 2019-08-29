Москва, 29 августа, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Эти новинки отечественного и зарубежного кино российский зритель может увидеть сегодня, 29 августа:

Цитата из к/ф «Спящая принцесса». реж Кэндзи Камияма. 2017. Япония Спящая принцесса

«Последнее испытание» (16+)

Прошло почти 17 лет, но трагедия «Норд-Оста» по-прежнему отзывается болью. Фильм Алексея А. Петрухина — не изложение тех событий, он снят по мотивам трагедии, но в массовке приняли участие реальные люди, находившиеся в зале во время нападения террористов.

На сцене городского Дворца культуры — премьера мюзикла. Зал набит битком. Пожилая учительница Алла Николаевна привела на спектакль свой класс. Никто не знал, что обычным безоружным людям предстоит страшное испытание — лицом к лицу встретиться с вооруженными до зубов фанатиками. Не поддаться животному страху им помогают чувство правоты и культура, которая всегда противостоит фанатизму и одичанию. Та самая культура, носителем которой является Алла Николаевна.

В роли учительницы — Ирина Купченко.

«В Кейптаунском порту» (16+)

В неразберихе победного 1945 года на Дальнем Востоке судьба сводит троих людей — демобилизованного Морячка и двух преступников — бывалого Пахана и юного Салажонка, только осваивающего воровскую науку. Гоп-стоп закончился перестрелкой, в которой выжили все, но каждый долгие годы считал остальных покойниками. Между тем все трое прожили долгую жизнь, время разбросало их по свету, проведя через разнообразные перипетии, порой довольно-таки экзотические. Бывший моряк, известный писатель, глава гангстерского клана в далекой Африке… Такие разные люди, неспособные забыть одну-единственную встречу.

Гротескную, но позитивную трагикомедию снял режиссер Александр Велединский («Живой», «Географ глобус пропил»). Отправной точкой для сюжета стал случай, произошедший с отцом режиссера.

«Команда мечты»

Что важнее — победа, успех в спорте или в карьере или любовь близкого человека? Режиссер Филлип Абрютин рассказывает историю двух семейств, чьи судьбы, связанные со спортом, случайно переплетаются. Отец молодого жокея Артура, владелец крупных конюшен, привык во всем быть первым и сына пытается воспитать в том же духе. И Артур был согласен с отцовскими принципами, пока не встретил свою любовь… Футбольный комментатор Степан Вершинин устроил драку в прямом эфире, был уволен с телевидения и впал в депрессию, из-за чего под угрозой оказался его брак. Его маленький сын занимается самбо и очень хочет победить на соревнованиях. Но еще сильнее он мечтает о том, чтобы папа был рядом. Между тем перед Вершининым внезапно встает серьезный выбор…

«Битва»

Вся жизнь Антона заключена в уличных танцах — брейк-дансе, хип-хопе. Он азартно участвует в батлах между танцевальными командами, зажигательные ритмы наполняют каждую клеточку его тела. Но несчастный случай привел к полной глухоте, и музыка стихла навсегда. Теперь Антон совершенно не представляет себе, чем наполнить пустоту внутри, пока ему не подыскивают работу в школе для слабослышащих и глухонемых детей. И Антон впервые начинает думать не только о себе и своих разбитых мечтах…

Драму о преодолении и воле к жизни снял режиссер Анар Аббасов.

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»

1946 год. Писательница Джулиет ищет тему для книги. О чем писать после войны, как не о войне? Но Джулиет человек сугубо мирный, к тому же война отняла у нее близких, погибших при бомбежке Лондона. Однажды она совершено случайно узнает, что на острове Гернси существует книжный клуб, который существовал и во время немецкой оккупации и позволял жителям Гернси не согнуться перед врагом. Джулиет, видя перед собой готовый сюжет, решает встретиться с членами клуба, обычными провинциалами…

В основе фильма британского режиссера Майка Ньюэлла («Гари Поттер и Кубок Огня», «Четыре свадьбы и одни похороны») эпистолярный роман Мэри Энн Шаффер и Энни Бэрроус.

«Игра Ганнибала» (18+)

Режиссер-дебютант Дэвид Рэймонд рассказывает таинственную историю о душевнобольном убийце и похитителе Саймоне, страдающем диссоциативным расстройством. Маньяк постоянно переключается между несколькими воображаемыми личностями, одна из которых — легендарный людоед Ганнибал Лектер. Двоим сыщикам, старому и молодому, приходится столкнуться с этим случаем. Молодой полицейский Маршалл смог засадить монстра за решетку, но преступления с характерным почерком Саймона продолжаются. Либо личность Ганнибала мистическим образом вырвалась на свободу, пока ее носитель под замком, либо… у него есть подражатель, такой же ненормальный, как и он…

В фильме принимает участие известный актер, ветеран Голливуда Бен Кингсли, получивший Оскара за заглавную роль в фильме «Ганди» (1982 год).

«Я иду искать» (18+)

Редкая девушка не мечтает выйти замуж за отпрыска богатой аристократической семьи — совсем как в любовном романе! Но у древних семей и традиции древние, некоторые из них зародились тогда, когда нравы еще были очень далеки от цивилизованных. И юной невесте придется столкнуться с одним из таких обычаев. То, что казалось ей шуточным испытанием, оказывается смертельной охотой, в которой она — дичь. Впрочем, дичь и сама может стать охотником…

«Ужастик» с элементами черной комедии снял режиссерский дуэт — Меттью Беттинелли и Тайлер Джилетт.

«Коко-ди Коко-да» (18+)

Вылазка на природу может подарить массу впечатлений… правда, не всегда приятных. И не всегда неприятности заключаются всего лишь в комарах или плохой погоде. Герои «ужастика» шведского режиссера Йоханеса Нюхольма ставят палатку в ночном лесу, чтобы провести время в друг с другом в романтическом стиле. Но странные зловещие циркачи рушат все их планы и затягивают парочку в повторяющийся кошмар, где их зверски убивают снова и снова. Как разорвать порочный круг и живыми вернуться в нормальный мир?

«Тачка на миллион» (18+)

Британский режиссер Ник Хэмм в своей комедии в ироническом ключе рассказывает реальную историю изобретателя-энтузиаста Джона Делореана, создавшего знаменитый спорткар DeLorean DMC-12, который «сыграл» машину времени в фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее».

«Маленькие секреты большой компании» (18+)

Многие люди не любят сюрпризы — и правильно делают. Подарок, выбранный «вслепую», может не порадовать, а расстроить, а вечеринка-сюрприз и вовсе может оказаться не к месту и не ко времени. Так и случилось в комедии французского режиссера Гийома Кане. Друзья, без приглашения ввалившиеся на виллу своего приятеля в его юбилейный день рождения, оказываются нежеланными гостями для пожилого человека, совсем не настроенного веселиться. Кроме того, выплывают наружу некоторые тайны, которым лучше бы не видеть света…

«Спящая принцесса»

Обычная школьница Коконэ любит витать в облаках и предпочитает фантастические грезы реальности. Но в последнее время ей снятся одни и те же тревожные сны — о странном королевстве, очень похожем на ее родной город, и принцессе с магическими способностями, похожей на нее как две капли воды. Однажды сон и реальность соединяются воедино. Как во всем этом замешан отец Коконэ и что делать, чтобы предотвратить беду?..

Фантастическое аниме снял японский режиссер Кэндзи Камияма.

«Спасатели»

Спят усталые игрушки, книжки спят… А вот и нет! Книжкам и игрушкам не до сна, ведь Цифровой Мир грозит поглотить их маленькую хозяйку, слишком увлекшуюся гаджетами. Чтобы вернуть детство Алисы и других ребят, в виртуальную реальность отправляется команда отважных спасателей…

Полнометражный мультфильм на актуальную тему сняли китайские режиссеры Шень Юй и Хуан Янь.