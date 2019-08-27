Эво Моралес лично участвует в ликвидации пожаров в Боливии
Ла-Пас, 28 августа, 2019, 01:27 — ИА Регнум. О личном участии в ликвидации пожаров в регионе Чикитания (департамент Санта-Крус, Боливия) заявил боливийский президент Эво Моралес, сообщает Agencia Boliviana de Información.
Kremlin.ru
Эво Моралес
Уточняется, что Моралес, а также министр обороны Боливии Хавьер Савалета и министр при президенте Хуан Рамон Кинтана прилетели в Чикитанию на вертолёте.
Они зафиксировали наличие четырёх очагов возгорания. По мнению властей, говорить о снижении пожароопасности рано, поскольку пламя может снова разгореться из-за жары.
Напомним, площадь пожаров в Санта-Крусе превышает на данный момент 700 тысяч га. Боливии, как и Бразилии, задыхающейся от дыма, предложена международная помощь.