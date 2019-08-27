Вашингтон, 28 августа, 2019, 01:16 — ИА Регнум. Американский политолог Питер Берковиц стал главой отдела политического планирования в Госдепе, пишет Politico.

AgnosticPreachersKid Здание Государственного департамента США

Уточняется, что Берковиц — сотрудник упомянутого отдела, ранее сделавший научную карьеру в сфере правоведения и политической философии.

Напомним, ранее должность главы отдела политического планирования в Госдепе занимала Кайрон Скиннер, но она была уволена после скандала. Это произошло после жалоб на её стиль правления со стороны сотрудников Госдепа.