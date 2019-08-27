Вашингтон, 28 августа, 2019, 01:16 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены вывести свои войска из Афганистана «как можно скорее», заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления на 101-м Национальном съезде организации ветеранов «Американский легион» в Индианаполисе.

U.S. Army Американский спецназ в Афганистане

Помпео отметил, что военный контингент США находится на территории Афганистана уже более 18 лет. Он добавил, что в стране признают, что американским войскам уже пора уходить.

«Мы хотим вернуться домой как можно скорее и в как можно большем количестве», — подчеркнул он.

Однако Помпео признал, что США необходимы гарантии, что афганские террористы больше не смогут угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты оставят в Афганистане только «разведывательный контингент», чтобы предотвращать террористическую угрозу. Ранее, в конце 2018 года, Трамп объявил о скором уходе войск США с территории Афганистана.