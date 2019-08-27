* ИГ — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 28 августа, 2019, 01:08 — ИА Регнум. В Сирии на данный момент находится порядка трёх тысяч членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Совета Безопасности организации.

Freedom House Боевики. Сирия

Российский представитель также отметил, боевики в Сирии — это не только ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и другие террористы, в том числе из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кузьмин сказал, что порядка полутора тысяч боевиков возвратились в места постоянного проживания из зон боевых действий. В это же число входят те боевики, которые приехали в какие-либо населённые пункты под видом беженцев.

Напомним, в начале августа спецпредставитель Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в Сирии и Ираке находится порядка 15 тысяч членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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