Ташкент, 27 августа, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Посол Киргизии в Узбекистане Комилжон Рашидов назначен советником премьер-министра Узбекистана в ранге вице-премьера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Узбекистана

Рашидов будет совмещать этот пост с должностью заведующего департаментом правительства по вопросам защиты прав и поддержки граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом.

До назначения послом в Киргизии в 2013 году, Рашидов трудился в должности заместителя министра иностранных дел страны, а еще ранее возглавлял правовой департамент МИД.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, указом президента введены должности советника премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности и советника главы правительства по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.