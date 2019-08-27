Пекин, 27 августа, 2019, 23:59 — ИА Регнум. В одной из восточных провинций Китая при возгорании грузового автомобиля погибло пять человек и ещё 31 пострадал, сообщает 27 августа Xinhua News Agency.

Пламя

Трагедия произошла в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян.

После аварии пятеро пострадавших скончались от ожогов. Ещё 31 человеку понадобилась медицинская помощь, они остаются в больницах.

Не исключено, что число погибших может возрасти.

Полиция выясняет причины и подробности происшествия.