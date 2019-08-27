Лондон, 27 августа, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Нефтяной рынок снова растет благодаря надеждам на торговое соглашение США и Китая, экономическая война между которыми угрожает обрушить мировой спрос на нефть, 27 августа передает агентство Reuters.

Добыча нефти

«Относительное чувство спокойствия восстановлено, но пока невозможно определить, как долго это продлится», — отмечает стратег PVM Oil Associates Тамас Варга.

По словам представителя PVM, «оптимизм возобладает только тогда, когда под торговым соглашением США и Китая высохнут чернила».

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