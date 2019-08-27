* ИГ — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 27 августа, 2019, 23:35 — ИА Регнум. На территории Сирии продолжают действовать порядка трёх тыс. членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 27 августа заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.

Исламисты

При этом Геннадий Кузьмин отметил, что кроме ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии присутствуют и другие террористические организации.

«На текущий момент общая численность игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их сторонников в Сирии составляет порядка трёх тыс. человек. Кроме того, в Сирии действует множество других террористических формирований», — сказал российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённый конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году по приглашению правительства Сирии в конфликт вмешалась Россия, до сих пор оказывающая поддержку сирийской армии как на поле боя, так и в снабжении боевой техникой и боеприпасами.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ