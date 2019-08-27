Лондон, 27 августа, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Нефть марки Brent установилась вблизи отметки $59 за баррель, 27 августа передаёт агентство Reuters.

ArtseBie Нефть

В настоящий момент нефть Brent выросла на 86 центов (1,48%), до $58,98 за баррель. Максимальным значением сессии для марки стали $59,14 за баррель.

Нефть марки WTI выросла на $1,30 (2,42%), до $54,94 за баррель. Максимум торгов для WTI составил $55,09 за баррель.

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