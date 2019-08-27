Москва, 27 августа, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) по часовой стрелке было временно приостановлено вечером 27 августа из-за технической неполадки. Об этом сообщается в микроблоге Московского метрополитена в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское центральное кольцо

Как отмечается, поезда временно перестали ходить по одному пути «по техническим причинам», при этом движение против часовой стрелки осуществлялось в штатном режиме.

Согласно сообщению, железнодорожникам в течение десяти минут удалось устранить проблему, и в настоящее время движение вводится в график.

Чуть позднее в метрополитене проинформировали, что «остановка движения была связана с инфраструктурой РЖД». «Коллеги предпринимают все меры для скорейшего ввода движения в график», — отметили в пресс-службе подземки.